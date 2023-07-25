Снимал односельчанок: житель Харьковщины создал Telegram-канал с детским порно

Правоохранители Красноградского района Харьковской области 21 июля задержали 23-летнего мужчину, который изготавливал и распространял в Telegram детское порно. Контент с участием двух своих односельчанок он создавал собственноручно.

Доступ к Telegram-каналу с детским порно мужчина предоставлял за деньги, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение) Уголовного кодекса Украины и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

«Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению, распространению и сбыту детской порнографии», — добавляют правоохранители.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области