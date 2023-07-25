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Снимал односельчанок: житель Харьковщины создал Telegram-канал с детским порно

Общество 21:38   25.07.2023
Елена Нагорная
Снимал односельчанок: житель Харьковщины создал Telegram-канал с детским порно Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители Красноградского района Харьковской области 21 июля задержали 23-летнего мужчину, который изготавливал и распространял в Telegram детское порно. Контент с участием двух своих односельчанок он создавал собственноручно.

Доступ к Telegram-каналу с детским порно мужчина предоставлял за деньги, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение) Уголовного кодекса Украины и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

«Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению, распространению и сбыту детской порнографии», — добавляют правоохранители.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 21:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Красноградского района Харьковской области 21 июля задержали 23-летнего мужчину, который изготавливал и распространял в Telegram детское порно. Контент с участием двух своих односельчанок он создавал собственноручно.".