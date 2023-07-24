Шесть борделей полицейские «накрыли» в Харькове (фото)

В Харькове разоблачили преступную группу, которая обустроила шесть мест разврата в городе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники использовали уязвимое состояние женщин и вовлекали их в занятие проституцией. Стоимость таких услуг составляла от 3500 до 5000 гривен в час.

Правоохранители установили организатора и восемь участников преступной группы. Дома у фигурантов и по адресам мест разврата правоохранители провели обыски.

У злоумышленников изъяли деньги, более 30 мобильных телефонов, стартовые пакеты, сим-карты, ноутбуки, планшеты, патроны разного калибра, пистолет, черные записи, нунчаки, секс-игрушки и прочее.

Организатора преступного «бизнеса» нашли в Киеве. Ему и всем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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