В бордель за границей вербовала одесситок коварная харьковчанка

Правоохранители задержали 23-летнюю харьковчанку, которая набирала одесситок для занятия проституцией в Литве, сообщила полиция Одесской области.

Минимум пять лет за решеткой грозит 23-летней уроженке Харьковщины, которая ради личного обогащения подыскала женщин с затруднительным материальным положением и организовала их перевозку «на заработки» в Литву.

В апреле этого года фигурантка нашла нескольких жительниц Одессы, у которых не было работы и они срочно нуждались в деньгах. Пользуясь уязвимым положением одесситок, злоумышленница пообещала легкий заработок за границей.

По ее словам, женщины должны были работать в салонах, где оказывали бы интимные услуги за хорошее денежное вознаграждение. Работницам она гарантировала безопасность, оплату от 500 до 1000 евро за ночь, «порядочных» клиентов и бесплатное проживание.

Получив согласие, злоумышленница сразу обязала вернуть ей деньги за билеты и другие взятые на себя первоочередные расходы.

Автобус с завербованными женщинами стражи порядка остановили на Киевском шоссе, а вербовщицу задержали по месту ее проживания.

Из дома правонарушительницы во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с перепиской с завербованными гражданками и другие доказательства преступления.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, то есть в вербовке, перемещении человека, с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего для получения согласия на его эксплуатацию, совершенных в отношении нескольких лиц .

Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие продолжается.