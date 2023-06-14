У бордель за кордоном вербувала одеситок підступна харків’янка

Правоохоронці затримали 23-річну харків’янку, яка набирала одеситок для проституції в Литві, повідомила поліція Одеської області.

Мінімум п’ять років за ґратами загрожує 23-річній уродженці Харківщини, яка задля особистого збагачення підшукала жінок зі скрутним матеріальним становищем та організувала їх перевезення «на заробітки» до Литви.

У квітні цього року фігурантка розшукала кількох жительок Одеси, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Користуючись вразливим становищем одеситок, зловмисниця пообіцяла легкий заробіток за кордоном.

За її словами, жінки мали працювати в салонах, де надавали б інтимні послуги за гарну грошову винагороду. Робітницям вона гарантувала безпеку, оплату від 500 до 1000 євро за ніч, «порядних» клієнтів та безкоштовне проживання.

Отримавши згоду, зловмисниця відразу зобов’язала повернути їй гроші за квитки та інші першочергові матеріальні витрати, які взяла на себе.

Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на Київському шосе, а вербувальницю затримали за місцем її мешкання.

З будинку правопорушниці під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням із завербованими громадянками та інші докази злочину.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто у вербуванні, переміщенні людини, з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, вчинених щодо кількох осіб.

Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.



Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство продовжується.