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У Харкові в квартирах накрили бордель: опубліковано фото та відео

Суспільство 13:18   14.04.2023
Виктория Яковенко
У Харкові в квартирах накрили бордель: опубліковано фото та відео Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили у Харкові сутенера. 25-річний чоловік орендував 4 квартири та організував в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали 8 повій.

Допомагала сутенеру в «бізнесі» 48-річна харків’янка, яка виконувала функції оператора – розміщувала оголошення в інтернеті з «рекламою» жінок про надання сексуальних послуг. Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

5 квітня у квартирах, де надавалися послуги сексуального характеру правоохоронці провели обшуки. У приміщеннях виявили 8 жінок, втягнутих у заняття проституцією.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 мобільних телефонів, планшети, ноутбуки, банківські картки, понад 114 тисяч гривень, 100 євро, понад тисячу доларів, а також пістолет з патронами.

«Вирішується питання про повідомлення сутенерам про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ», – розповіли правоохоронці.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові сутенера. 25-річний чоловік орендував 4 квартири та організував в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали 8 повій.".