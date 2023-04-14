У Харкові в квартирах накрили бордель: опубліковано фото та відео

Правоохоронці викрили у Харкові сутенера. 25-річний чоловік орендував 4 квартири та організував в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали 8 повій.

Допомагала сутенеру в «бізнесі» 48-річна харків’янка, яка виконувала функції оператора – розміщувала оголошення в інтернеті з «рекламою» жінок про надання сексуальних послуг. Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

5 квітня у квартирах, де надавалися послуги сексуального характеру правоохоронці провели обшуки. У приміщеннях виявили 8 жінок, втягнутих у заняття проституцією.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 мобільних телефонів, планшети, ноутбуки, банківські картки, понад 114 тисяч гривень, 100 євро, понад тисячу доларів, а також пістолет з патронами.

«Вирішується питання про повідомлення сутенерам про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ», – розповіли правоохоронці.