Шість борделів поліцейські «накрили» у Харкові (фото)

У Харкові викрили злочинну групу, які облаштували шість місць розпусти.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисники використовували уразливий стан жінок та втягували їх у зайняття проституцією. Вартість таких послуг варіювала від 3500 до 5000 гривень за годину.

Правоохоронці встановили організатора та вісім учасників злочинної групи. Вдома у фігурантів та за адресами місць розпусти правоохоронці провели обшуки.

У зловмисників вилучили гроші, понад 30 мобільних телефонів, стартові пакети, сім-картки, ноутбуки, планшети, патрони різного калібру, пістолет, чорнові записи, нунчаки, секс-іграшки та інше.

Організатора злочинного «бізнесу» виявили у Києві. Йому та всім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Їм загрожує до 7 років тюрми.