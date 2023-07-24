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Шість борделів поліцейські «накрили» у Харкові (фото)

Суспільство 17:01   24.07.2023
Вікторія Яковенко
Шість борделів поліцейські «накрили» у Харкові (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові викрили злочинну групу, які облаштували шість місць розпусти.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисники використовували уразливий стан жінок та втягували їх у зайняття проституцією. Вартість таких послуг варіювала від 3500 до 5000 гривень за годину.

Правоохоронці встановили організатора та вісім учасників злочинної групи. Вдома у фігурантів та за адресами місць розпусти правоохоронці провели обшуки.

У зловмисників вилучили гроші, понад 30 мобільних телефонів, стартові пакети, сім-картки, ноутбуки, планшети, патрони різного калібру, пістолет, чорнові записи, нунчаки, секс-іграшки та інше.

Організатора злочинного «бізнесу» виявили у Києві. Йому та всім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 17:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили злочинну групу, які облаштували шість місць розпусти.".