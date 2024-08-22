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Сутенер викрав жінку у Харкові й продав у «рабство», йому “світить” 12 років

Події 18:27   22.08.2024
Оксана Якушко
Сутенер викрав жінку у Харкові й продав у «рабство», йому “світить” 12 років

20 серпня поліціянти зупинили роботу підпільного борделю у Харкові та провели обшуки, повідомила Нацполіція.

Відомо, що фігурант залучив до своєї злочинної діяльності ще двох осіб, які виконували роль адміністратора та оператора.

Правоохоронці виявили трьох жінок, залучених до проституції. Вартість надання секс-послуг за годину коливалася від 4000 до 15000 гривень. Місця зустрічей визначали замовники послуг.

Під час обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, гроші.

Поліціянти встановили, що у липні чоловік викрав жінку на ім’я Анастасія. Її побили та незаконно утримували в будинку, а потім продали у «трудове рабство».

Організатору борделю повідомили про підозру у торгівлі людьми та сутенерстві. Зловмисника утримують під вартою із внесенням застави у розмірі 450 000 гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: У Харкові в квартирах накрили бордель: опубліковано фото та відео

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 18:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 серпня поліціянти зупинили роботу підпільного борделю у Харкові та провели обшуки, повідомила Нацполіція.".