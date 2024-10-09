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Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия

Общество 22:40   09.10.2024
Оксана Якушко
Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия

ХОВА стремительно отреагировала на статью Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) о строительстве самого дорогого подземного лицея в Красноградском районе и пояснила, отчего такие высокие цены.

«Эта информация не корректна, поскольку стоимость проекта нового строительства защитного сооружения гражданской защиты зависит от объема и сложности работ», — заявили в ХОВА.

ХОВА связали стоимость строительства с типом грунта и близостью грунтовых вод, рельефа.

«Также учитывается подключение сооружения к внешним инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации», – продолжили перечислять причины дорогостоящего строительства в ХОВА.

Также ХОВА посчитали в стоимость строительства то, что придется вырубить зеленые насаждения, а затем высадить их заново. И вдобавок стоимость строительства существенно растет из-за вывоза мусора и логистика, ведь строительные материалы будут доставлять издалека.

«В данном случае защитным сооружением гражданской защиты есть хранилище класса А-IV, а не противорадиационное укрытие. Это означает более надежную степень защиты всех факторов поражения: высоких температур, вредных газов в зонах пожаров, взрывоопасных, радиоактивных, сильнодействующих ядовитых веществ, обвалов и обломков разрушенных зданий и сооружений, средств массового поражения, обычных средств поражения. Чем выше степень защиты, тем больше затраты на строительство. То есть сравнивать проекты исключительно по цене за 1 квадратный метр или по стоимости на 1 ученика в сооружениях гражданской защиты – некорректно», – продолжили объяснять высокие цены на строительство укрытия в ХОВА.

«Приобретение лопастей, кувалд и шампуров – обязательный элемент для наполнения пожарных щитов, наличие которого в хранилище обязательно в соответствии с нормами пожарной безопасности и противопожарного законодательства», — подчеркнули в ХОВА.

Напомним, по данным аналитиков ХАЦ, Красноградский «подземный» лицей может стать самым дорогим учебным заведением Харьковщины.

Читайте также: Шампур, кувалда, лом: что будет в новой «подземной» школе Харьковщины – ХАЦ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА стремительно отреагировала на статью Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) о строительстве самого дорогого подземного лицея в Красноградском районе".