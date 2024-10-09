Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия
ХОВА стремительно отреагировала на статью Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) о строительстве самого дорогого подземного лицея в Красноградском районе и пояснила, отчего такие высокие цены.
«Эта информация не корректна, поскольку стоимость проекта нового строительства защитного сооружения гражданской защиты зависит от объема и сложности работ», — заявили в ХОВА.
ХОВА связали стоимость строительства с типом грунта и близостью грунтовых вод, рельефа.
«Также учитывается подключение сооружения к внешним инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации», – продолжили перечислять причины дорогостоящего строительства в ХОВА.
Также ХОВА посчитали в стоимость строительства то, что придется вырубить зеленые насаждения, а затем высадить их заново. И вдобавок стоимость строительства существенно растет из-за вывоза мусора и логистика, ведь строительные материалы будут доставлять издалека.
«В данном случае защитным сооружением гражданской защиты есть хранилище класса А-IV, а не противорадиационное укрытие. Это означает более надежную степень защиты всех факторов поражения: высоких температур, вредных газов в зонах пожаров, взрывоопасных, радиоактивных, сильнодействующих ядовитых веществ, обвалов и обломков разрушенных зданий и сооружений, средств массового поражения, обычных средств поражения. Чем выше степень защиты, тем больше затраты на строительство. То есть сравнивать проекты исключительно по цене за 1 квадратный метр или по стоимости на 1 ученика в сооружениях гражданской защиты – некорректно», – продолжили объяснять высокие цены на строительство укрытия в ХОВА.
«Приобретение лопастей, кувалд и шампуров – обязательный элемент для наполнения пожарных щитов, наличие которого в хранилище обязательно в соответствии с нормами пожарной безопасности и противопожарного законодательства», — подчеркнули в ХОВА.
Напомним, по данным аналитиков ХАЦ, Красноградский «подземный» лицей может стать самым дорогим учебным заведением Харьковщины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Красноградский район, лицей, строительство, укрытие, Харьковская область, хова, цена;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 22:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА стремительно отреагировала на статью Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) о строительстве самого дорогого подземного лицея в Красноградском районе".