Промышленный объект на Красноградщине атаковали Калибрами и БпЛА — прокуратура
Промышленный объект в Красноградском районе подвергся комбинированной атаке ракетами и БпЛА 26 августа, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По предварительным данным, военные РФ применили ракеты «Калибр». Обошлось без пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Красноградском районе в результате ракетного удара поврежден объект инфраструктуры в селе Першотравневое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Красноградский район, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Промышленный объект в Красноградском районе подвергся комбинированной атаке ракетами и БпЛА 26 августа, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".