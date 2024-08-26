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Промышленный объект на Красноградщине атаковали Калибрами и БпЛА — прокуратура

Происшествия 20:54   26.08.2024
Елена Нагорная
Промышленный объект на Красноградщине атаковали Калибрами и БпЛА — прокуратура

Промышленный объект в Красноградском районе подвергся комбинированной атаке ракетами и БпЛА 26 августа, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным, военные РФ применили ракеты «Калибр». Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Красноградском районе в результате ракетного удара поврежден объект инфраструктуры в селе Першотравневое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Промышленный объект в Красноградском районе подвергся комбинированной атаке ракетами и БпЛА 26 августа, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".