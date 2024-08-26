Промышленный объект на Красноградщине атаковали Калибрами и БпЛА — прокуратура

Промышленный объект в Красноградском районе подвергся комбинированной атаке ракетами и БпЛА 26 августа, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным, военные РФ применили ракеты «Калибр». Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Красноградском районе в результате ракетного удара поврежден объект инфраструктуры в селе Першотравневое.