Ракетой Х-22 россияне ударили по селу в Харьковской области
Попадания ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Данные о пострадавших в Алексеевке не поступали. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще двое ранены», – рассказал Синегубов.
Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, ракета, удар, Х-22, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 12:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".