Ракетой Х-22 россияне ударили по селу в Харьковской области

Попадания ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Данные о пострадавших в Алексеевке не поступали. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще двое ранены», – рассказал Синегубов.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.