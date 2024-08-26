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Ракетой Х-22 россияне ударили по селу в Харьковской области

Происшествия 12:31   26.08.2024
Оксана Якушко
Ракетой Х-22 россияне ударили по селу в Харьковской области

Попадания ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Данные о пострадавших в Алексеевке не поступали. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще двое  ранены», – рассказал Синегубов.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.

Читайте также: Ракетная атака по Харьковщине: Синегубов сообщил о погибшем и раненых

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 12:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".