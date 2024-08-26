Ракетою Х-22 росіяни вдарили по селу на Харківщині
Влучення ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Дані про постраждалих в Олексіївці не надходили. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджений об’єкт інфраструктури. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракета, удар, Х-22, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 12:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучення ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".