Ракетою Х-22 росіяни вдарили по селу на Харківщині

Влучення ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дані про постраждалих в Олексіївці не надходили. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджений об’єкт інфраструктури. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.