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Ракетою Х-22 росіяни вдарили по селу на Харківщині

Події 12:31   26.08.2024
Оксана Якушко
Ракетою Х-22 росіяни вдарили по селу на Харківщині

Влучення ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дані про постраждалих в Олексіївці не надходили. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджений об’єкт інфраструктури. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.

Читайте також: Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучення ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".