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Промисловий об’єкт на Красноградщині атакували Калібрами та БпЛА – прокуратура

Події 20:54   26.08.2024
Олена Нагорна
Промисловий об’єкт на Красноградщині атакували Калібрами та БпЛА – прокуратура

Промисловий об’єкт у Красноградському районі зазнав комбінованої атаки ракетами та БпЛА 26 серпня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними, військові РФ застосували ракети “Калібр”. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Красноградському районі внаслідок ракетного удару пошкоджений об’єкт інфраструктури в селі Першотравневе.

Читайте також: 127 ракет і 109 БпЛА: Україна пережила наймасованішу повітряну атаку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 20:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Промисловий об’єкт у Красноградському районі зазнав комбінованої атаки ракетами та БпЛА 26 серпня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".