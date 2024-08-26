Промисловий об’єкт на Красноградщині атакували Калібрами та БпЛА – прокуратура
Промисловий об’єкт у Красноградському районі зазнав комбінованої атаки ракетами та БпЛА 26 серпня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За попередніми даними, військові РФ застосували ракети “Калібр”. Минулося без постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Красноградському районі внаслідок ракетного удару пошкоджений об’єкт інфраструктури в селі Першотравневе.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Красноградский район, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 20:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Промисловий об’єкт у Красноградському районі зазнав комбінованої атаки ракетами та БпЛА 26 серпня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".