Промисловий об’єкт на Красноградщині атакували Калібрами та БпЛА – прокуратура

Промисловий об’єкт у Красноградському районі зазнав комбінованої атаки ракетами та БпЛА 26 серпня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними, військові РФ застосували ракети “Калібр”. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Красноградському районі внаслідок ракетного удару пошкоджений об’єкт інфраструктури в селі Першотравневе.