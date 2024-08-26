127 ракет і 109 БпЛА: Україна пережила наймасованішу повітряну атаку

Повітряна атака РФ на Україну 26 серпня стала наймасованішою з початку повномасштабної війни, повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Оборонці неба виявили 236 засобів нападу супротивника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Ворог завдав масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору.

Військові РФ застосували:

– 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;

– 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;

– 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

– 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

– 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області;

– 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя;

– 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда – Крим.

Українська ППО збила 201 ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, зокрема, крилатими ракетами. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” по відкритій території у Немишлянському районі Харкова. Минулося без постраждалих. Ракета Х-22 ударила по селу Олексіївка Лозівського району, там спалахнув гектар сухої трави. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік, ще двоє поранені. У Першотравневому Красноградського району пошкоджений об’єкт інфраструктури. Внаслідок атак на енергетику України в окремих регіонах були перебої з електрикою. У Харкові обленерго застосувало аварійні відключення, проте досить швидко їх замінили на традиційні погодинні. У ХОВА ситуацію в енергетиці регіону назвали стабільною.