Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)
На відкритій території у Немишлянському районі Харкова внаслідок ранкової атаки РФ спалахнула суха трава на площі 500 м², повідомили у ДСНС у Харківській області.
На місці події працювали сапери ДСНС, які вилучили залишки ворожої ракети.
Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами. Влучання ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік, ще двоє поранено.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обломки, ракета, сапер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відкритій території у Немишлянському районі Харкова внаслідок ранкової атаки РФ спалахнула суха трава на площі 500 м², повідомили у ДСНС у Харківській області.".