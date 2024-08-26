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Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)

Події 15:03   26.08.2024
Оксана Якушко
Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)

На відкритій території у Немишлянському районі Харкова внаслідок ранкової атаки РФ спалахнула суха трава на площі 500 м², повідомили у ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали сапери ДСНС, які вилучили залишки ворожої ракети.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами. Влучання ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району, внаслідок чого спалахнула суха трава на площі 1 га. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік, ще двоє поранено.

Читайте також: Ракетою Х-22 росіяни вдарили по селу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відкритій території у Немишлянському районі Харкова внаслідок ранкової атаки РФ спалахнула суха трава на площі 500 м², повідомили у ДСНС у Харківській області.".