Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)
Фото: ГСЧС
На открытой территории в Немышлянском районе Харькова в результате утренней атаки РФ загорелась сухая трава на площади 500 м², сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
На месте происшествия работали саперы ГСЧС, изъявшие остатки вражеской ракеты.
Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. Попадание ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина, еще двое ранены.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обломки, ракета, сапер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 15:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На открытой территории в Немышлянском районе Харькова в результате утренней атаки РФ загорелась сухая трава на площади 500 м², сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".