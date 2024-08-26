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Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)

Происшествия 15:03   26.08.2024
Оксана Якушко
Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото) Фото: ГСЧС

На открытой территории в Немышлянском районе Харькова в результате утренней атаки РФ загорелась сухая трава на площади 500 м², сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На месте происшествия работали саперы ГСЧС, изъявшие остатки вражеской ракеты.

Фото: ГСЧС

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. Попадание ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина, еще двое ранены.

Читайте также: Ракетой Х-22 россияне ударили по селу в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На открытой территории в Немышлянском районе Харькова в результате утренней атаки РФ загорелась сухая трава на площади 500 м², сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".