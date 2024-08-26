Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)

На открытой территории в Немышлянском районе Харькова в результате утренней атаки РФ загорелась сухая трава на площади 500 м², сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На месте происшествия работали саперы ГСЧС, изъявшие остатки вражеской ракеты.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. Попадание ракетой Х-22 было по селу Алексеевка Лозовского района, в результате чего вспыхнула сухая трава на площади 1 га. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина, еще двое ранены.