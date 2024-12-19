Усі політики міркують про вибори і як не запізнитися у підготовці – політолог

Численні інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ з боку Заходу, примушують всіх українських політиків міркувати про вибори. І про те, щоб, не дай Боже, не запізнитися в підготовці до цих виборів. При цьому можливість-неможливість проведення цих виборів, реальність-нереальність, їх хвилює мало.