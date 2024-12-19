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Усі політики міркують про вибори і як не запізнитися у підготовці – політолог

Політика 09:07   19.12.2024
Петро Олещук
політолог
Усі політики міркують про вибори і як не запізнитися у підготовці – політолог Фото: Микола Мельник/фейсбук

Численні інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ з боку Заходу, примушують всіх українських політиків міркувати про вибори. І про те, щоб, не дай Боже, не запізнитися в підготовці до цих виборів. При цьому можливість-неможливість проведення цих виборів, реальність-нереальність, їх хвилює мало.

Автор: Петро Олещук, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Петро Олещук, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Численні інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ з боку Заходу, примушують всіх українських політиків міркувати про…".