Усі політики міркують про вибори і як не запізнитися у підготовці – політолог
Фото: Микола Мельник/фейсбук
Численні інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ з боку Заходу, примушують всіх українських політиків міркувати про вибори. І про те, щоб, не дай Боже, не запізнитися в підготовці до цих виборів. При цьому можливість-неможливість проведення цих виборів, реальність-нереальність, їх хвилює мало.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: выборы, олещук;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 09:07;
Кореспондент Петро Олещук, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Численні інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ з боку Заходу, примушують всіх українських політиків міркувати про…".