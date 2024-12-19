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Все политики рассуждают о выборах и как не опоздать в подготовке — политолог

Политика 09:07   19.12.2024
Петр Олещук
политолог
Все политики рассуждают о выборах и как не опоздать в подготовке — политолог Фото: Николай Мельник/Facebook

Многочисленные информационные вбросы, которые вылились на Украину просто как какой-то дождь со стороны Запада, заставляют всех украинских политиков рассуждать о выборах. И о том, чтобы, не дай Бог, не опоздать в подготовке к этим выборам. При этом возможность-невозможность проведения этих выборов, реальность-нереальность, их волнует мало.

Автор: Петр Олещук, политолог
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Петр Олещук, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многочисленные информационные вбросы, которые вылились на Украину просто как какой-то дождь со стороны Запада, заставляют всех украинских политиков рассуждать о…".