Все политики рассуждают о выборах и как не опоздать в подготовке — политолог
Фото: Николай Мельник/Facebook
Многочисленные информационные вбросы, которые вылились на Украину просто как какой-то дождь со стороны Запада, заставляют всех украинских политиков рассуждать о выборах. И о том, чтобы, не дай Бог, не опоздать в подготовке к этим выборам. При этом возможность-невозможность проведения этих выборов, реальность-нереальность, их волнует мало.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы, олещук;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:07;
Корреспондент Петр Олещук, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многочисленные информационные вбросы, которые вылились на Украину просто как какой-то дождь со стороны Запада, заставляют всех украинских политиков рассуждать о…".