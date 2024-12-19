Все политики рассуждают о выборах и как не опоздать в подготовке — политолог

Многочисленные информационные вбросы, которые вылились на Украину просто как какой-то дождь со стороны Запада, заставляют всех украинских политиков рассуждать о выборах. И о том, чтобы, не дай Бог, не опоздать в подготовке к этим выборам. При этом возможность-невозможность проведения этих выборов, реальность-нереальность, их волнует мало.