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11 «шахедів» збили вночі над Україною, ППО працювала і на Харківщині – ПС ЗСУ

Суспільство 07:34   19.08.2024
Вікторія Яковенко
11 «шахедів» збили вночі над Україною, ППО працювала і на Харківщині – ПС ЗСУ Фото: Микола Олещук

У ніч на 19 серпня військові РФ атакували Україну 11 «шахедами» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Ворожий наліт відбивали, зокрема, на Харківщині.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 19 серпня військові РФ атакували Україну 11 «шахедами» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Ворожий наліт відбивали, зокрема, на Харківщині.".