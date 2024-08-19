11 «шахедів» збили вночі над Україною, ППО працювала і на Харківщині – ПС ЗСУ
Фото: Микола Олещук
У ніч на 19 серпня військові РФ атакували Україну 11 «шахедами» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Ворожий наліт відбивали, зокрема, на Харківщині.
«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, олещук, пво, сбили, харківщина, шахеды;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 19 серпня військові РФ атакували Україну 11 «шахедами» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Ворожий наліт відбивали, зокрема, на Харківщині.".