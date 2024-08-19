Головні новини Харкова 19 серпня: як минула ніч

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07:38

11 «шахедів» збили вночі над Україною, ППО працювала і на Харківщині – ПС ЗСУ

«У ніч на 19 серпня окупанти завдали удару 11 БпЛА типу «Shahed» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

06:47

Вночі на Харківщині тричі оголошували повітряну тривогу

О 22:26 у Харкові та області звучала сирена. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Близько 00:00 у ПС ЗСУ повідомили, що на Харківщині зафіксовані ударні БпЛА, які тримали рух на Полтавщину.

Відбій пролунав о 02:47. Вдруге повітряну тривогу оголосили о 03:50. Причина була в активності ворожої тактичної авіації.

Відбій оголосили о 04:57. Однак ненадовго, вже за хвилину в регіоні знову лунала сирена. У ПС ЗСУ не повідомляли про її причину. Відбій пролунав о 05:29.