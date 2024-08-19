Головні новини Харкова 19 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:38
11 «шахедів» збили вночі над Україною, ППО працювала і на Харківщині – ПС ЗСУ
«У ніч на 19 серпня окупанти завдали удару 11 БпЛА типу «Shahed» із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
06:47
Вночі на Харківщині тричі оголошували повітряну тривогу
О 22:26 у Харкові та області звучала сирена. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.
Близько 00:00 у ПС ЗСУ повідомили, що на Харківщині зафіксовані ударні БпЛА, які тримали рух на Полтавщину.
Відбій пролунав о 02:47. Вдруге повітряну тривогу оголосили о 03:50. Причина була в активності ворожої тактичної авіації.
Відбій оголосили о 04:57. Однак ненадовго, вже за хвилину в регіоні знову лунала сирена. У ПС ЗСУ не повідомляли про її причину. Відбій пролунав о 05:29.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, новини, ночь, отбой, тревога, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 19 серпня: як минула ніч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 07:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".