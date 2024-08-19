Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 120 людей – ОТУВ «Харків»

Від початку доби на Харківському напрямку триває чотири бої. В районі Глибокого противник замінює особовий склад, а поблизу Липців та Стариці фіксуються випадки невиконання окупантами наказів.

«У Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, поповнюють запаси боєкомплекту та медикаментів. Центральну частину міста ворог обстрілював з важкої вогнеметної системи ТОС-1А», – повідомили в ОТУВ «Харків».

За їхніми даними, втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 120 осіб. Також на Харківському напрямку ворог втратив 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 систему ППО, 7 артсистем, 7 авто, 8 одиниць спеціальної техніки, 63 БпЛА.