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Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 120 людей – ОТУВ «Харків»

Суспільство 10:19   19.08.2024
Вікторія Яковенко
Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 120 людей – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Від початку доби на Харківському напрямку триває чотири бої. В районі Глибокого противник замінює особовий склад, а поблизу Липців та Стариці фіксуються випадки невиконання окупантами наказів.

«У Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, поповнюють запаси боєкомплекту та медикаментів. Центральну частину міста ворог обстрілював з важкої вогнеметної системи ТОС-1А», – повідомили в ОТУВ «Харків».

За їхніми даними, втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 120 осіб. Також на Харківському напрямку ворог втратив 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 систему ППО, 7 артсистем, 7 авто, 8 одиниць спеціальної техніки, 63 БпЛА.

Читайте також: ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби на Харківському напрямку триває чотири бої. В районі Глибокого противник замінює особовий склад, а поблизу Липців та Стариці фіксуються випадки невиконання окупантами наказів.".