Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 120 людей – ОТУВ «Харків»
Фото: ОТУВ “Харків”
Від початку доби на Харківському напрямку триває чотири бої. В районі Глибокого противник замінює особовий склад, а поблизу Липців та Стариці фіксуються випадки невиконання окупантами наказів.
«У Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, поповнюють запаси боєкомплекту та медикаментів. Центральну частину міста ворог обстрілював з важкої вогнеметної системи ТОС-1А», – повідомили в ОТУВ «Харків».
За їхніми даними, втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 120 осіб. Також на Харківському напрямку ворог втратив 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 систему ППО, 7 артсистем, 7 авто, 8 одиниць спеціальної техніки, 63 БпЛА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, окупанти, ОТГВ "Харьков", харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 10:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби на Харківському напрямку триває чотири бої. В районі Глибокого противник замінює особовий склад, а поблизу Липців та Стариці фіксуються випадки невиконання окупантами наказів.".