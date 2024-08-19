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ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої

Суспільство 08:38   19.08.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої Фото: Генштаб ЗСУ

Супротивник впродовж доби завдавав авіаударів у районах населених пунктів Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий та Чернещина, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

Читайте також: ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник впродовж доби завдавав авіаударів у районах населених пунктів Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий та Чернещина, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".