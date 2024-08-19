ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої
Фото: Генштаб ЗСУ
Супротивник впродовж доби завдавав авіаударів у районах населених пунктів Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий та Чернещина, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 08:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник впродовж доби завдавав авіаударів у районах населених пунктів Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий та Чернещина, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".