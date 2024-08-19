ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої

Супротивник впродовж доби завдавав авіаударів у районах населених пунктів Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий та Чернещина, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.