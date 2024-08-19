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ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

Суспільство 07:20   19.08.2024
Вікторія Яковенко
ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

На півночі Харківщини ЗС РФ продовжили наземні атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська 18 серпня, але не досягли жодних підтверджених успіхів, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Українська Харківська група військ повідомила, що російські штурмові групи перегруповуються в районі Глибокого і, що темп російських атак знизився в районі Стариці, також російські війська намагаються зміцнити позиції в цьому районі», – зазначили аналітики.

В ISW також підтвердили дані речника ОТУВ «Харків» Віталія Саранцева щодо зменшення кількості авіаударів по півночі регіону.

«Саранцев заявив, що російські війська можуть завдавати менше ударів плануючими бомбами, щоб віддати пріоритет авіаційним операціям на Покровському, Курському та Сумському напрямках або через українські удари по російських тилових районах. Дані, доступні NASA FIRMS, можуть частково підтверджувати заяви Саранцева», – пишуть в ISW.

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Карта: ISW
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Карта: ISW

Щодо ситуації на Куп’янському напрямку, за даними аналітиків, ЗС РФ нещодавно просунулися біля Кремінної, вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Також окупанти просунулися в районі північної Макіївки (на північний захід від Кремінної).

«Російські війська атакували біля Глушківки, Берестового, Стельмахівки, Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового та Новоєгорівки, Тернів, Торського, Дібрової», – повідомили в ISW.

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Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини ЗС РФ продовжили наземні атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська 18 серпня, але не досягли жодних підтверджених успіхів, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".