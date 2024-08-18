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11 атак здійснили росіяни на позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Події 17:41   18.08.2024
Оксана Якушко
11 атак здійснили росіяни на позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб

На Харківському напрямку відбулися 2 бої біля Вовчанська та Липців, де зараз триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 9 штурмів у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. Наразі тривають 5 атак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися 2 бої біля Вовчанська та Липців, де зараз триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ.".