11 атак здійснили росіяни на позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб

На Харківському напрямку відбулися 2 бої біля Вовчанська та Липців, де зараз триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 9 штурмів у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. Наразі тривають 5 атак.