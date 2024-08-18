Live
  • Нд 18.08.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 08:45   18.08.2024
Оксана Якушко
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Росіяни наносили авіаудари біля селища Борова на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 6 боїв біля населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Берестового та Стельмахівки.

Читайте також: Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 18 серпня: 16 атак росіян на Харківщині за добу
Головні новини Харкова 18 серпня: 16 атак росіян на Харківщині за добу
18.08.2024, 08:55
Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині
Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині
18.08.2024, 09:20
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.08.2024, 08:45
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
16.08.2024, 22:11
ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW
ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW
18.08.2024, 08:27

Новини за темою:

17:29
15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
08:07
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині
16:52
Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
11:34
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)
08:51
Вночі армія РФ атакувала залізницю на Харківщині: постраждали 4 людини

Ви читали новину: «16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари біля селища Борова на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".