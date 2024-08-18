16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни наносили авіаудари біля селища Борова на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося 6 боїв біля населених пунктів Вовчанськ та Липці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Берестового та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари біля селища Борова на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".