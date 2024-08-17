Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 17 серпня повідомив про обстановку на Харківському та Куп’янському напрямках.
“Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій. Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають“, – поінформував Генштаб.
Читайте також: Немічев з “Kraken” оцінив прорив у Курській області: 5 плюсів та 4 нюанси
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 16:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 17 серпня повідомив про обстановку на Харківському та Куп’янському напрямках".