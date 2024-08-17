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Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб

Події 16:37   17.08.2024
Оксана Горун
Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 17 серпня повідомив про обстановку на Харківському та Куп’янському напрямках.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій. Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають“, – поінформував Генштаб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 17 серпня повідомив про обстановку на Харківському та Куп’янському напрямках".