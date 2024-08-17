Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 17 серпня повідомив про обстановку на Харківському та Куп’янському напрямках.

“Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій. Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають“, – поінформував Генштаб.