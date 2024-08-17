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Россияне 17 августа провели уже восемь штурмов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 16:37   17.08.2024
Оксана Горун
Россияне 17 августа провели уже восемь штурмов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 17 августа сообщил об обстановке на Харьковском и Купянском направлениях.

«Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой. Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются», — проинформировал Генштаб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 17 августа сообщил об обстановке на Харьковском и Купянском направлениях".