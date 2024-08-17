Россияне 17 августа провели уже восемь штурмов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 17 августа сообщил об обстановке на Харьковском и Купянском направлениях.

«Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой. Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются», — проинформировал Генштаб.