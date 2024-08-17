Немичев из «Kraken» оценил прорыв в Курской области: 5 плюсов и 4 нюанса

Основатель и один из командиров спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Kraken» харьковчанин Константин Немичев подвел предварительные итоги неожиданного наступления ВСУ на территории РФ.

Немичев насчитал пять плюсов прорыва и отметил четыре «нюанса».

К плюсам он отнес: пополнение обменного фонда; перенос войны на территорию врага; оттягивание вражеских войск; дестабилизацию внутри РФ и демонстрацию западным партнерам того, что диктатор Путин не так страшен, как пытается показаться.

Из всего перечисленного самым весомым успехом Немичев считает большое количество пленных российских военных.

«Такого количества пленных в этой войне еще не было, оно рекордное (более 2500 и еще будет). Результаты впечатляют, и это обязательно повлияет на будущие обмены. Надеюсь, их действительно полезно обменяют, прежде всего на тяжелораненых и защитников Мариуполя», — написал командир «Kraken».

Что касается оттягивания войск врага, он отметил, что россиянам все же приходится перекидывать в Курскую область резервы, что облегчает ситуацию «на некоторых участках фронта».

В то же время Немичев сделал и несколько замечаний о происходящем.

«У у всей этой операции есть и свои нюансы. 1. Заходили через зону КПП, где проводились обмены пленных и тел погибших. Однако уже сейчас видим, что рф сама инициирует переговорные процессы по обменам. 2. Следует понимать, как правильно использовать эти территории, если мы намерены их действительно удерживать, важно закрепиться на доминирующих высотах, чтобы не было зеркальных прорывов. 3. Покровский фронт. Самое тяжелое направление, на которое нужны наши резервы еще на вчера, чтобы стабилизировать ситуацию. 4. Принудительная мобилизация в рф. Это породит только панику в их стране. Качество уже не то, добровольцы не уходят. Идут только за деньги, а мотивация у них соответствующая», — прокомментировал основатель «Kraken».

Немичев подчеркнул, что ситуацию нужно правильно использовать. В том числе — сохранить личный состав и еще раз «ударить» по неожиданному направлению, чтобы дестабилизация продолжалась как домино».