Немічев із “Kraken” оцінив прорив у Курській області: 5 плюсів та 4 нюанси
Засновник та один із командирів спецпідрозділу ГУР Міноборони України “Kraken” харків’янин Костянтин Немічев підбив попередні підсумки несподіваного наступу ЗСУ на території РФ.
Немічев нарахував п’ять плюсів прориву та відзначив чотири “нюанси”.
До плюсів він зарахував: поповнення обмінного фонду; перенесення війни на територію ворога; відтягування ворожих військ; дестабілізацію всередині РФ і демонстрацію західним партнерам того, що диктатор Путін не такий страшний, яким намагається видаватися.
Зі всього перерахованого найвагомішим успіхом Немічев вважає велику кількість полонених російських військових.
“Такої кількості полонених в цій війні ще не були, вона рекордна (понад 2500 і ще буде). Результати вражають, і це неодмінно повпливає на майбутні обміни. Сподіваюся, їх дійсно корисно обміняють, перш за все на важкопоранених та захисників Маріуполя”, – написав командир “Kraken”.
Що стосується відтягування військ ворога, він зазначив, що росіянам все ж таки доводиться перекидати в Курську область резерви, що полегшує ситуацію “на деяких ділянках фронту”.
Водночас Немічев зробив і кілька зауважень щодо подій.
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“У всій цій операції є і свої нюанси. 1. Заходили через зону КПП, де проводились обміни полонених та тіл загиблих. Проте вже зараз бачимо, що рф сама ініціює переговорні процеси по обмінах. 2. Потрібно розуміти, як правильно використовувати ці території, якщо ми маємо намір їх дійсно утримувати, важливо закріпитись на панівних висотах, щоб не було дзеркальних проривів. 3. Покровський фронт. Найважчий напрямок, на який потрібні наші резерви ще на вчора, щоб стабілізувати ситуацію. 4. Примусова мобілізація у рф. Це породить тільки паніку в їх країні. Якість вже не та, добровольці не йдуть. Йдуть тільки за гроші, а мотивація в них відповідна”, – прокоментував засновник “Kraken”.
Немічев наголосив, що ситуацію потрібно правильно використати. У тому числі зберегти особовий склад і ще раз “вдарити” в несподіваний напрямок, щоб дестабілізація продовжувалась, як доміно”.
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- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: Kraken, війна, Курск, наступ, Немичев;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 15:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник та один із командирів спецпідрозділу ГУР Міноборони України “Kraken” харків’янин Костянтин Немічев підбив попередні підсумки несподіваного наступу ЗСУ на території РФ".