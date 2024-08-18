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16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 08:45   18.08.2024
Оксана Якушко
16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 6 боев у населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы россиян у Берестового и Стельмаховки.

Читайте также: Россияне 17 августа провели уже восемь штурмов на Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".