16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 6 боев у населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы россиян у Берестового и Стельмаховки.