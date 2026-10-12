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Атака на об’єкт Нафтогазу на Харківщині: пошкоджене критичне обладнання

Суспільство 12:44   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Атака на об’єкт Нафтогазу на Харківщині: пошкоджене критичне обладнання Фото: НАК «Нафтогаз України»

Вночі ворог атакував газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу в Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа.

Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав, пишуть у НАК «Нафтогаз України».

«Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми», – зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удари росіян по ТЕЦ-5 у Пісочині. Відповідаючи на запитання журналістів, Терехов зазначив, що, вочевидь, так зване “енергетичне перемир’я від Трампа” Харкова не стосується. Ворог цілеспрямовано намагається залишити городян без світла – на це вказують останні атаки окупантів.

Читайте також: Удари по ТЕЦ і ранкові «прильоти»: Терехов про ситуацію в Харкові (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 12:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог атакував газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу в Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа.".