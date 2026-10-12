Атака на объект Нафтогаза на Харьковщине: повреждено критическое оборудование

Ночью враг атаковал газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар.

Работники предприятия при обстреле находились в укрытии. Никто не пострадал, пишут в НАК «Нафтогаз Украины».

«Из-за атаки было повреждено критическое оборудование. Наши работники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить риска для стабильной работы энергосистемы», — отметил и. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удары россиян по ТЭЦ-5 в Песочине. Отвечая на вопросы журналистов, Терехов отметил, что очевидно так называемое «энергетическое перемирие от Трампа» Харькова не касается. Враг целенаправленно пытается оставить горожан без света – на это указывают последние атаки оккупантов.