11 атак совершили россияне на позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении состоялись 2 боя возле Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг проводил 9 наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются 5 атак.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялись 2 боя возле Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ.".