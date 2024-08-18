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11 атак совершили россияне на позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб

Происшествия 17:41   18.08.2024
Оксана Якушко
11 атак совершили россияне на позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении состоялись 2 боя возле Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг проводил 9 наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются 5 атак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялись 2 боя возле Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ.".