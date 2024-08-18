11 атак совершили россияне на позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб

На Харьковском направлении состоялись 2 боя возле Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг проводил 9 наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются 5 атак.