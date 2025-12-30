Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

В настоящее время продолжаются бои на севере и юге Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне сегодня пять раз атаковали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Избицкого и Лимана, два боя с оккупантами продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили один штурм россиян в направлении села Богуславка.

На Лиманском направлении сегодня оккупанты пять раз атаковали возле населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону Новосергеевки и Дружелюбовки. Пока три боя все еще продолжаются.