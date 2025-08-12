Live
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:46   12.08.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении идет бой вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки на позиции Сил обороны вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент зафиксировано 91 боевое столкновение», — информируют в Генштабе.

Читайте также: Чья Радьковка и как это сказывается на судьбе Купянска, объяснил Коваленко

Автор: Виктория Яковенко
