На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении идет бой вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки на позиции Сил обороны вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент зафиксировано 91 боевое столкновение», — информируют в Генштабе.