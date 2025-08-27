На юго-востоке Харьковщины горячее всего – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Лиманском направлении продолжаются 11 боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Всего на Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали возле Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закатного, Дроновки и Шандриголового.
Три штурма отразили украинские защитники возле сел Глубокое и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал возле Купянска. До сих пор продолжаются три боя.
