Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

На юго-востоке Харьковщины горячее всего – Генштаб ВСУ

Фронт 17:29   27.08.2025
Оксана Якушко
На юго-востоке Харьковщины горячее всего – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении продолжаются 11 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего на Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали возле Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закатного, Дроновки и Шандриголового.

Три штурма отразили украинские защитники возле сел Глубокое и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал возле Купянска. До сих пор продолжаются три боя.

Читайте также: Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
27.08.2025, 06:00
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
Группу квартирных воров, орудувавших в трех районах Харькова, поймали
Группу квартирных воров, орудувавших в трех районах Харькова, поймали
27.08.2025, 18:03

Новости по теме:

09:58
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
12:13
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
15:09
Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине
14:16
«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
13:38
Дроны СБУ ударили по складам «Шахедов» под Елабугой в РФ (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На юго-востоке Харьковщины горячее всего – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лиманском направлении продолжаются 11 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".