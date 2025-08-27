Live
На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:29   27.08.2025
Оксана Якушко
На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку продовжуються 11 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на Лиманському напрямку росіяни 12 разів атакували біля Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового..

Три штурми відбили українські захисники біля сіл Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував біля Куп’янська. Дотепер тривають три бої.

