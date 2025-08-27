На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Лиманському напрямку продовжуються 11 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом на Лиманському напрямку росіяни 12 разів атакували біля Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового..
Три штурми відбили українські захисники біля сіл Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував біля Куп’янська. Дотепер тривають три бої.
Читайте також: Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лиманському напрямку продовжуються 11 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".