Live
  • Вс 12.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Россияне атаковали на севере Харьковщины и на Купянщине – Генштаб ВСУ

Фронт 09:26   12.10.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали на севере Харьковщины и на Купянщине – Генштаб ВСУ

Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», на Южно-Слобожанском направлении состоялись 23 боя у Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также усилилось давление оккупантов – они 15 раз штурмовали позиции украинских защитников. Бои шли у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз позиции Сил обороны. Бои продолжались у населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодцы, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

Читайте также: Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории
12.10.2025, 06:00
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине
12.10.2025, 08:54
Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
12.10.2025, 09:39
Новости Харькова — главное 11 октября: атака на Чугуев, все со светом, ДТП
Новости Харькова — главное 11 октября: атака на Чугуев, все со светом, ДТП
11.10.2025, 21:21
Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото)
Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото)
11.10.2025, 20:51

Новости по теме:

11.10.2025
Удары по свету, Зеленский предупредил Белгород — обзор фронта на Харьковщине
11.10.2025
В Харькове и области полностью восстановили свет – облэнерго
11.10.2025
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
10.10.2025
«Ждем ударов по энергообъектам Харьковщины» — Синегубов
10.10.2025
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне атаковали на севере Харьковщины и на Купянщине – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".