Россияне атаковали на севере Харьковщины и на Купянщине – Генштаб ВСУ
Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Как передает МГ «Объектив», на Южно-Слобожанском направлении состоялись 23 боя у Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки также усилилось давление оккупантов – они 15 раз штурмовали позиции украинских защитников. Бои шли у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз позиции Сил обороны. Бои продолжались у населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодцы, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.
