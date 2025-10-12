Россияне атаковали на севере Харьковщины и на Купянщине – Генштаб ВСУ

Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», на Южно-Слобожанском направлении состоялись 23 боя у Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также усилилось давление оккупантов – они 15 раз штурмовали позиции украинских защитников. Бои шли у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз позиции Сил обороны. Бои продолжались у населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодцы, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.