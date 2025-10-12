Live
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине

Происшествия 08:54   12.10.2025
Оксана Якушко
Этой ночью россияне нанесли удары БпЛА по Чугуеву и поселку Шевченково, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Как передает МГ «Объектив», спасатели ГСЧС тушили три пожара в Харьковской области, возникших в результате обстрелов оккупантов.

Ночью россияне ударили дронами по Чугуеву и поселку Шевченково Купянского района. В результате атаки вспыхнули пожары на территории учебных заведений. Пять человек пострадали, из них один ребенок.

В селе Бугаевка Чугуевского района россияне ударили БпЛА по жилому дому. Пожар охватил площадь 200 м². Без пострадавших.

В течение суток с 11 по 12 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 64 единицы взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Якушко
