Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине
Этой ночью россияне нанесли удары БпЛА по Чугуеву и поселку Шевченково, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Как передает МГ «Объектив», спасатели ГСЧС тушили три пожара в Харьковской области, возникших в результате обстрелов оккупантов.
Ночью россияне ударили дронами по Чугуеву и поселку Шевченково Купянского района. В результате атаки вспыхнули пожары на территории учебных заведений. Пять человек пострадали, из них один ребенок.
В селе Бугаевка Чугуевского района россияне ударили БпЛА по жилому дому. Пожар охватил площадь 200 м². Без пострадавших.
В течение суток с 11 по 12 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров.
Пиротехники ГСЧС обезвредили 64 единицы взрывоопасных предметов.
