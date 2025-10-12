П’ятеро постраждалих, серед них дитина – де вночі росіяни били по Харківщині
Цієї ночі росіяни завдали ударів БпЛА по Чугуєву та селищу Шевченкове, повідомила ДСНС у Харківській області.
Як передає МГ «Об’єктив», рятувальники ДСНС гасили три пожежі на Харківщині, що виникли внаслідок обстрілів окупантів.
Вночі росіяни вдарили дронами по Чугуєву та селищу Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок атаки зайнялися пожежі на території навчальних закладів. П’ятеро людей постраждали, з них одна дитина.
У Чугуєві постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Бугаївка Чугуївського району росіяни вдарили БпЛА по житловому будинку. Пожежа охопила площу 200 м₂. На щастя, постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 10 разів виїздили на ліквідацію пожеж.
Піротехніки ДСНС знешкодили 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, дрон, пожежа, Чугуїв, шевченково;
