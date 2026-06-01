Троллейбусы не будут ходить пол дня 2 июня в некоторых районах Харькова

Общество 18:30   01.06.2026
Оксана Якушко
Фото: ХГС

Троллейбусы №13, №20, №31, №57 с 9:00 до 15:00 2 июня не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Харьковских дивизий до ул. Олега Громадского, сообщает Харьковский горсовет.

Причиной послужил ремонт на тяговой подстанции, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В этот период троллейбусы будут ходить следующим образом:

№13: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№20: разворотный круг «602 микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – ул. Александра Подольского – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Парк «Встреча».

На время перемен в работе троллейбусов будет курсировать временный автобус №13: парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины».

  Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 18:30;

