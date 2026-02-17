Live

Троллейбусы не будут ходить 18 февраля в некоторых районах Харькова

Транспорт 19:05   17.02.2026
Оксана Якушко
Троллейбусы не будут ходить 18 февраля в некоторых районах Харькова Фото: ХГС

Троллейбусы №3 и №59 не будут ходить с 9:30 до 17:00 18 февраля из-за ремонта на электросети, сообщил Харьковский горсовет.

Движение троллейбусов (без достаточного запаса автономного хода) по пр. Александровском, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Индустриального будет прекращен.

С 9:30 до 17:00 18 февраля троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№59: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

Заменит троллейбусы временный автобус №95, который будет ходить по маршруту: железнодорожная станция Рогань – ул. Роганская – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова (в обратном направлении – ул. 12 Апреля – ул. Луи Пастера) – ул. 12 Апреля.

Автор: Оксана Якушко
