В Харькове весь общественный транспорт работает в штатном режиме
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове трамваи, троллейбусы и автобусы перевозят пассажиров, сообщил советник мэра Вячеслав Хитрин.
Весь общественный транспорт в Харькове работает в штатном режиме, сообщил советник городского головы Вячеслав Хитрин.
Сегодня, 29 декабря, россияне совершили массированную ракетную атаку на Украину и Харьков.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 11:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамваи, троллейбусы и автобусы перевозят пассажиров, сообщил советник мэра Вячеслав Хитрин.".