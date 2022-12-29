В Харькове весь общественный транспорт работает в штатном режиме

В Харькове трамваи, троллейбусы и автобусы перевозят пассажиров, сообщил советник мэра Вячеслав Хитрин.

Весь общественный транспорт в Харькове работает в штатном режиме, сообщил советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Сегодня, 29 декабря, россияне совершили массированную ракетную атаку на Украину и Харьков.

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