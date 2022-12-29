У Харкові весь громадський транспорт працює у штатному режимі
У Харкові трамваї, тролейбуси та автобуси перевозять пасажирів, повідомив радник мера В’ячеслав Хитрін.
Весь громадський транспорт у Харкові працює у штатному режимі, повідомив радник міського голови В’ячеслав Хитрін.
Сьогодні, 29 грудня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну та Харків.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 11:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трамваї, тролейбуси та автобуси перевозять пасажирів, повідомив радник мера В’ячеслав Хитрін.".