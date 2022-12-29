У Харкові весь громадський транспорт працює у штатному режимі

У Харкові трамваї, тролейбуси та автобуси перевозять пасажирів, повідомив радник мера В’ячеслав Хитрін.

Весь громадський транспорт у Харкові працює у штатному режимі, повідомив радник міського голови В’ячеслав Хитрін.



Сьогодні, 29 грудня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну та Харків.