Метро Харкова повністю відновило роботу
У Харкові знову почала працювати підземка, повідомила пресслужба метро.
«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні пресслужби підземки.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, по Україні з боку Росії масштабна ракетна атака.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 10:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знову почала працювати підземка, повідомила пресслужба метро.".