Метро Харкова повністю відновило роботу

У Харкові знову почала працювати підземка, повідомила пресслужба метро.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні пресслужби підземки.

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