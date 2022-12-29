У Харкові через ракетну атаку тимчасово зупинили метро
Про зупинку метрополітену у Харкові повідомила прес-служба підземки.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 09:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зупинку метрополітену у Харкові повідомила прес-служба підземки.".