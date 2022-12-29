В Харькове из-за ракетной атаки временно остановили метро
Об остановке метрополитена в Харькове сообщила пресс-служба подземки.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 09:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "остановке метрополитена в Харькове сообщила пресс-служба подземки.".