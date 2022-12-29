Армия рф ударила по Харькову четырьмя ракетами С-300, РСЗО – по Волчанску
Об атаке армии рф на Харьков и Волчанск сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).
Сегодня утром во время ракетной атаки армия РФ ударила по Харькову четырьмя ракетами С-300, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Чуть позже россияне нанесли удары, теперь с РСЗО, по Волчанску, отметил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 09:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаке армии рф на Харьков и Волчанск сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель). ".