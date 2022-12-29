Армия рф ударила по Харькову четырьмя ракетами С-300, РСЗО – по Волчанску

Об атаке армии рф на Харьков и Волчанск сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).

Сегодня утром во время ракетной атаки армия РФ ударила по Харькову четырьмя ракетами С-300, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Чуть позже россияне нанесли удары, теперь с РСЗО, по Волчанску, отметил Мельник.