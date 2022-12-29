Армія рф ударила по Харкову чотирма ракетами С-300, РСЗВ – по Вовчанську

Про атаку армії рф на Харків і Вовчанськ повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

Сьогодні вранці під час ракетної атаки армія рф вдарила по Харкову чотирма ракетами С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Трохи пізніше росіяни завдали ударів, тепер із РСЗВ, по Вовчанську, зазначив Мельник.