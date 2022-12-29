Армія рф ударила по Харкову чотирма ракетами С-300, РСЗВ – по Вовчанську
Про атаку армії рф на Харків і Вовчанськ повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).
Сьогодні вранці під час ракетної атаки армія рф вдарила по Харкову чотирма ракетами С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
Трохи пізніше росіяни завдали ударів, тепер із РСЗВ, по Вовчанську, зазначив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 09:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаку армії рф на Харків і Вовчанськ повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).".