Терехов: У Харкові серія вибухів
Про ракетну атаку на Харків повідомив мер Ігор Терехов.
«Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об’єктами били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється», – заявив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 09:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ракетну атаку на Харків повідомив мер Ігор Терехов.".