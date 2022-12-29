Терехов: У Харкові серія вибухів

Про ракетну атаку на Харків повідомив мер Ігор Терехов.

«Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об’єктами били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється», – заявив Терехов.