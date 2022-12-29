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Терехов: У Харкові серія вибухів

Суспільство 09:19   29.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: У Харкові серія вибухів

Про ракетну атаку на Харків повідомив мер Ігор Терехов.

«Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об’єктами били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється», – заявив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ракетну атаку на Харків повідомив мер Ігор Терехов.".