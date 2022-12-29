Синєгубов закликав мешканців Харкова і області бути в укриттях

Начальник ХОВА Олег Синєгубов звернувся до харків’ян та попередив про небезпеку.

Мешканці Харкова повідомляють про вибухи у місті.

«Увага, мешканці Харкова та області. Перебувайте у укриттях. окупанти знову завдають ударів!» – звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі триває масштабна повітряна тривога в Україні.