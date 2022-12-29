Синєгубов закликав мешканців Харкова і області бути в укриттях
Фото: Павло Велицький
Начальник ХОВА Олег Синєгубов звернувся до харків’ян та попередив про небезпеку.
Мешканці Харкова повідомляють про вибухи у місті.
«Увага, мешканці Харкова та області. Перебувайте у укриттях. окупанти знову завдають ударів!» – звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Наразі триває масштабна повітряна тривога в Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 09:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов звернувся до харків’ян та попередив про небезпеку.".